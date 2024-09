Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 22 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi nel corso delle prossime ore di questa domenica 22 settembre 2024 non avranno voglia di rimettervi in gioco in amore… Non è ancora il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, Sole nel segno: ci sono buone opportunità .

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 settembre 2024), attenzione: nel corso delle prossime ore di questo fine mese rischierete di arrabbiarvi in amore. Non dovete rinunciare a certi progetti. Venere porterà coniglio. Buone intuizioni sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo 22 settembre dimostrerete grande carattere in amore. Giove e Saturno consigliano di accontentarsi ogni tanto… Meglio sempre parlare chiaro in amore. Vi aiuterà nel lungo termine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo fine mese (settembre 2024) dovrete stare più vicini al partner. Per quanto riguarda il lavoro, sarà difficile restare sereni, ma cercate di affidarvi a persone valide se volete risolvere un problema una volta per tutte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 settembre 2024), cercate di pianificare un nuovo progetto lavorativo e non. Situazione delicata in amore. C’è chi vuole vivere con più serenità una storia. Bisogna stare attenti alle provocazioni. Mordetevi la lingua prima di dire qualcosa di cui potreste pentirvi amaramente…

PESCI

Cari Pesci, molti di voi vivranno un fine settimana favorito dalle stelle e da Venere. Le persone ispirate otterranno molto di più. Incontri promettenti. Attenzione solo al lavoro perché avere troppi impegni potrebbe soltanto causare preoccupazione inutile.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottimo fine settimana, ma attenzione al lavoro.