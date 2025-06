Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 22 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore promette bene, soprattutto nel fine settimana, emozioni promettenti in arrivo. Sul lavoro se ci sono stati dubbi, cercate di chiarirli. Magari con qualche collega le cose non sono andate nel migliore dei modi. Inutile tenere il broncio, cercate di parlarvi e chiarire. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 giugno 2025), con questa Luna in opposizione il consiglio è di essere prudenti. Cercate di non alimentare sterili discussioni. Sul lavoro invece ci sono dei piccoli attriti. Sedetevi e fate un po’ il punto della situazione. Meglio usare un po’ di diplomazia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore il pomeriggio è sicuramente migliore della mattinata. Stelle ottime per i sentimenti. Dovete solo guardarvi attorno. Sul lavoro invece non agite impulsivamente e non dedicate attenzioni a chi non le merita. Avete già tanti impegni e cose da fare. Spendete le vostre energie solo per chi davvero lo merita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata è positiva in amore. Se avete una relazione stabile, possono esserci ottime opportunità e occasioni per fare bene. Qualche questione economica ancora da risolvere, forse avete speso oltre le vostre possibilità, o state attendendo dei soldi che vi spettano e non sono ancora arrivati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 giugno 2025), in amore tenete a bada i pensieri negativi. Organizzate qualcosa di bello con il partner. Magari una gita fuori porta o una vacanza. Sul lavoro invece sono in arrivo dei cambiamenti che dovrete imparare a gestire. Magari non tutti richiesti o voluti.

PESCI

Cari Pesci, in amore vi attendono giornate davvero interessanti. Se c’è qualcosa da dire o da chiarire con il partner, è il momento migliore per farlo. Sul lavoro invece la giornata è ricca di impegni, se volete ottenere qualcosa in più, è il momento giusto. Dovete far sentire di più la vostra voce.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in arrivo grosse novità in amore.