Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 21 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 21 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di questo weekend (20-21 maggio) potrebbero esserci momenti di nervosismo che potrebbero portare a dei litigi. Siate pazienti e non cadete nelle provocazioni che ci potrebbero essere. C’è qualche scadenza da pagare? Controllate bene. Tenete sotto controllo la salute. Attenzione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 maggio 2023), con un po’ di buona volontà, nel corso di questo fine settimana sarà possibile superare scontri e nervosismo che si sono verificati nella vita di coppia. Cercate di stare tranquilli e pacati. Servirà massima prudenza durante le trattative e gli affari.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle nel corso delle prossime ore saranno importanti soprattutto per i nuovi incontri, in particolare per coloro che sono single. Se le storie d’amore sono serie, sarà possibile ritrovare la vicinanza perduta di recente. Ma sta anche a voi fare il passo giusto…

CANCRO

Cari Cancro, fate passare le prossime ore ma poi dovrete chiarire con il partner con cui ci sono state frizioni. Nel corso delle prossime ore di questa domenica converrà essere pazienti e molto tranquilli per evitare di sfociare in litigi peggiori. State attraversando un periodo di grande rinnovamento. Assecondatelo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 maggio 2023), nel corso di questa domenica non sono esclusi incontri speciali, in particolare con i nati sotto il segno dell’Ariete e della Bilancia. Nelle coppie potrebbero nascere disaccordi da dover gestire. Dovete difendere a denti stretti le vostre idee. Se sono valide…

VERGINE

Cari Vergine, nel corso di questa domenica di fine maggio il cielo sarà dalla parte dei single, anche se siete reduci da tanta incertezza. Le coppie dovrebbero stare attente a causa della Luna dissonante. Le novità che nascono in questo periodo dell’anno devono essere viste sotto un altro punto di vista. Usate bene la testa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: le stelle del fine settimana sono importanti per i nuovi incontri, in particolare per i single. Coraggio!