Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 21 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 21 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa domenica di maggio sorride ai single. Nel corso delle prossime ore saranno possibili incontri interessanti. Arriva un periodo di recupero per le coppie. Può sempre essere una buona cosa organizzare qualcosa di bello per le persone a cui volete bene. Venere poco favorevole porterà nuove difficoltà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 maggio 2023), il weekend si aprirà nel segno delle coppie, che passeranno ore piacevoli. Da domani, lunedì 22, la gioia potrebbe svanire, soprattutto se avete nascosto qualcosa al partner… Eliminate le insoddisfazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore sarà possibile qualche litigio. Anzi, sarà inevitabile. Nel corso del fine settimana le coppie dovranno stare attente perché potranno esserci momenti imbarazzanti da dover gestire…. Presto riuscirete a scacciare via quel malumore che sentite dentro. Per quanto riguarda il lavoro, possibili incarichi importanti in vista.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, presto dovrete prendere delle decisioni importanti nella vita coniugale legate alla casa o ai figli. Possibile che si arrivi a qualche scontro decisivi. I single dovranno stare attenti dopo il fine settimana, soprattutto martedì. Attenzione: questo non è il periodo adatto per fare investimenti folli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 maggio 2023), possibile qualche incertezza nei prossimi giorni riguardo alle relazioni appena nate. I single dovranno affrontare spese significative nel corso delle prossime ore di questo maggio. Lavoro? Dosate le vostre forze prima di accettare nuovi impegni lavorativi.

PESCI

Cari Pesci, chi non ha una storia d’amore a breve potrebbe avere un incontro interessante con Scorpione o Gemelli. Nulla di impegnativo, potrebbe trattarsi di una relazione occasionale. Per quanto riguarda il lavoro, il clima è tempestoso, ma presto vedrete l’arcobaleno. Tenete duro ancora per un po’.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: possibile incontro interessante con Scorpione o Gemelli.