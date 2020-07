Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 19 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox per voi sarà una giornata turbolenta, soprattutto dal punto di vista sentimentale, bisogna calibrare bene le parole, non aprite la bocca giusto per darle fiato, ed evitate di essere troppo impulsivi, il vostro partner potrebbe non gradire. Nel campo professionale c’è un leggero miglioramento.

TORO

Cari Toro, quella di oggi non sarà una bella giornata per il vostro segno, avvertirete una forte stanchezza e ve la porterete dietro per tutta la giornata, sarà che in amore le cose non vanno come vorreste, eppure oggi grazie alla Luna favorevole inizia un lento miglioramento, soprattutto con Vergine e Cancro. Nel lavoro non sottovalutate le questioni economiche, in questo periodo bisogna tenere gli occhi ben aperti ed evitare gli sprechi.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata importante, dite addio al passato, alle brutte esperienze, ai rapporti deteriorati e cancellati, guardate avanti e puntate a un futuro radioso, non dovete più chiudervi in voi stessi, abbattete quella parete e marciate verso nuove opportunità. Nel campo professionale c’è da rimboccarsi le maniche, tante cose da fare, ostacoli da superare, persone da far ricredere.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sottolinea l’importanza dei nuovi incontri per il vostro segno, complice la Luna che brilla radiosa nel vostro segno e che vi spingerà a superare i vostri limiti, basta sottovalutarvi sempre. Sul lavoro arrivano dei miglioramenti importanti, chi ha avuto di recente alcuni problemi sarà in grado di lasciarli da parte.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata stressante come le altre, state vivendo un periodo di forti cambiamenti, anche in amore, non sottovalutate il potere dei nuovi incontri. Giove potrebbe causare alcuni problemi economici, rallentamenti che non avevate previsto.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi è una giornata ideale per il vostro segno, soprattutto per risolvere alcune questioni lasciate in sospeso dal punto di vista sentimentale, dovete andare avanti, basta rimuginare, tanto vale affrontare il partner faccia a faccia e parlare di quello che non funziona più. Chi vive una storia solida da tempo potrà valutare di fare un passo in avanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: non abbiate paura di mettervi alla prova né di lanciarvi in nuove realtà. La Luna è nel vostro segno e vi accompagnerà in questa nuova avventura.

