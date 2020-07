Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 19 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata da nervosismo cronico, la Luna non è dalla vostra parte e, anzi, porterà scompiglio nella vita di coppia, l’amore non è mai tutto rose e fiori, ma per voi adesso ci sono soltanto rovi da tagliare. Avvertite una certa stanchezza mentale e fisica, approfittate della domenica per un po’ di riposo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, dalla vostra parte avete Luna, Sole e Mercurio, questo vi aiuterà ad affrontare al meglio le sfide d’amore, potete risolvere ogni cosa, basta parlare con chiarezza e sincerità. Anche il lavoro procede bene, riceverete presto belle notizie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bisogna fare molta attenzione agli altri, occhi aperti, soprattutto delle persone di cui non vi fidate affatto, perché potrebbero giocarvi un brutto scherzo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovete mantenere la calma quest’oggi ed evitare le discussioni di ogni genere. Arriva un cambio di programma nel lavoro che potrebbe farvi innervosire ancora di più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi è una giornata sottotono per voi, siete stanchi e provati, la Luna del resto non è dalla vostra parte e questo potrebbe creare delle tensioni in amore, meglio riflettere prima di parlare a vanvera.

ACQUARIO

Cari Acquario, avvertite un forte nervosismo nella vostra vita, ma la giornata può ancora rivelarsi una sorpresa, basterà mettere da parte quel muso lungo che vi trascinate dietro da giorni. Chi ha in mente alcuni cambiamenti radicali, prima di agire, dovrebbe riflettere ancora per capire se è davvero questa la strada da prendere per essere felici.

PESCI

Cari Pesci, sul lavoro e nella vita in generale avete voglia di un forte cambiamento, è il momento di agire, basta rimuginare, avete tante idee per la testa ormai da tempo, fatele fruttare. In amore le cose procedono bene grazie anche alla Luna che vi aiuta a risolvere i problemi.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: dalla vostra parte avete Sole, Luna e Mercurio che vi aiuteranno a risolvere ogni dilemma sentimentale.

