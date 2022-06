Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 19 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi piacerebbe tanto vivere alla giornata, senza fare programmi… Ma non ci riuscite proprio… Non siete fatti così! Niente di male, siete più da progetti a lungo termine. Cercate di godervi le vostre qualità con partner e amici che dovranno accettarvi per come siete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 giugno 2022), venite da un sabato positivo che si è chiuso – per molti – con il botto. E oggi sarà ancora meglio. Godetevi a fondo questo fine settimana di metà giugno. L’estate sarà vostra!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, molti di voi in questi giorni hanno voglia di scappare dai problemi, dalle tensioni in famiglia o con gli amici. Non è detto che sia l’opzione migliore… Magari provate ad affrontare i problemi. Ma con calma…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcuni di voi possono aver avuto qualche problema di troppo in amore nelle scorse ore/giorni ma questo è il fine settimana giusto per recuperare terreno. Rimboccatevi le maniche e lavorate, lavorate, lavorate. L’amore va coltivato, accudito.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 giugno 2022), avete la netta sensazione di vivere in una condizione non ideale, in queste ore di metà giugno siete troppo agitati e confusi. Cercate di stare tranquilli solo così potrete dare il massimo ed esprimere voi stessi. Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, state contando su Luna, Marte e Mercurio che sono in aspetto favorevole. Che volete di più? I pianeti vi consigliano di mettervi in gioco e di darvi da fare in tutti gli ambiti. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: è il momento di darsi da fare!