Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 19 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un fine settimana abbastanza tranquillo e di svago. Finalmente. Con l’arrivo della prossima settimana la luna entrerà nel vostro segno e questo vi aiuterà molto, darete una svolta. Vi sentirete molto meglio a livello fisico. Cogliete l’occasione per fare ciò che dovete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 giugno 2022), finalmente state tirando il fiato dopo tante fatiche e stress. Recupero di energie in corso. Favoriti i viaggi. Perché non partire al volo per qualche meta rilassate?

GEMELLI

Cari Gemelli, nell’ultimo periodo vi è capitato di essere un po’ troppo superficiali. Già ieri – sabato – ci sono stati dei miglioramenti. Oggi la svolta. In alcuni casi avete molti impegni, anzi troppi… Cercate di non fare tutto di fretta. Un passo alla volta.

CANCRO

Cari Cancro, fate passare il fine settimana con calma e serenità. Per molti sarà anche piacevole, per altri meno. Ma il peggio arriverà martedì dove dovrete evitare tante polemiche… Fatica sul lavoro, tenete duro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 giugno 2022), siete ancora un po’ (tanto) nervosi, scorie dei giorni scorsi. Non temete: oggi le cose cambieranno. Dovete solo portare pazienza e guardare con fiducia al futuro. Il vento girerà.

VERGINE

Cari Vergine, state attraversando un weekend abbastanza confuso e problematico. Questo vale sia per il lavoro sia per i sentimenti. Cercate di ritrovare il vostro tempo e di mettere ordine nella vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: riposo, meritato riposo. Godetevi il fine settimana all’insegna del relax.