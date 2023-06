Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 18 giugno 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle parlano d’amore quindi sfruttate al massimo questo momento propizio. Sul lavoro non fatevi intaccare dall’atteggiamento negativo degli altri. Qualcuno cercherà di mettervi il bastone fra le ruote, ma saprete ottenere grandi cose e non prendetevela se non tutto va secondo i piani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 giugno 2023), in amore c’è bisogno di chiarire come stanno le cose e sul lavoro meglio mantenere la calma e non essere frettolosi. Sarete in grado di ottenere grandi cose ma non perdete mai la vostra umiltà.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata sfruttate il vostro lato ironico per conquistare gli altri. Sul lavoro bisogna fare piccoli passi in avanti senza esagerare. A volte per ottenere grandi cose servono passi lenti e cadenzati, senza farsi prendere dalla fretta.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata di riflessione e introspezione. Sul lavoro meglio accontentarsi per il momento e non lasciare tutto solo per un capriccio. Sarete in grado di ottenere grandi cose e togliervi belle soddisfazioni, ma non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 giugno 2023), giornata molto interessante per i sentimenti che, ultimamente, avete un po’ tralasciato. Sul lavoro i progetti sono buoni ma per ottenere risultati bisogna avere pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione a questa luna opposta che fa qualche dispetto. Se dovete prendere decisioni, meglio rimandare. Sul lavoro c’è un po’ di stress, prendetevi una pausa. Per fortuna l’estate è vicina e potrete togliervi belle soddisfazioni, ma soprattutto riposare e ricaricare le pile.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata ottima per i sentimenti, sarete in grado di ottenere grandi cose.