Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 18 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di domenica 18 dicembre molti di voi vorrebbero stare in un posto diverso da quello in cui si trovano. In questa fase sembra che non siate contenti di nulla o comunque vorreste migliorare tutto. Tranquilli: passerà presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 dicembre 2022), questo fine settimana potrebbe sorprendervi parecchio. Se siete single partecipate a feste, frequentate persone nuove, andate in palestra. Insomma, uscite di casa! Venere ha un aspetto non facile da gestire e quindi rischiate di mettere alla prova chi vi sta attorno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Giove ha cambiato segno ma negli ultimi mesi di questo 2022 dovrebbe aver portato qualche buona novità o cambiamenti improvvisi. Fine settimana utile anche per l’amore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore di domenica 18 dicembre 2022 siete e sarete particolarmente nervosi. In amore possono crearsi dissensi: non prendete decisioni avventate. Ascoltate piuttosto che agire. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 dicembre 2022), la Luna è favorevole e vi darà una mano a vincere le perplessità che sono nate di recente. L’idea non è quella di vivere un Natale all’insegna del caos… Cercherete l’intimità e l’unità della famiglia. Un porto sicuro per voi.

PESCI

Cari Pesci, nel fine settimana che state vivendo può verificarsi qualche perplessità di troppo, specie per chi deve organizzare la cena di Natale o per chi ha un incontro familiare durante la giornata di domani, 18 dicembre. La speranza è quella di non dover fare troppi regali all’ultimo momento. Un po’ di organizzazione non guasterebbe.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: Giove ha cambiato segno ma negli ultimi mesi dovrebbe aver portato qualche buona novità o cambiamenti improvvisi.