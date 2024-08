Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 18 agosto 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore stai temporeggiando, non sai scegliere tra due persone ma dovresti. Gli accordi sul lavoro in questo periodo sono decisivi per il tuo futuro. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusterà. Se ci sono stati litigi e discussioni, sarete in grado di ottenere grandi cose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 agosto 2024), buono l’umore, non sei più arrabbiato, forse hai perdonato qualcuno. Belle novità sul lavoro. Date il massimo per ottenere grandi risultati. Non prendetevela se qualcosa non va subito secondo i piani.

GEMELLI

Cari Gemelli, hai voglia di dimenticare una discussione avvenuta in questi giorni. Sul lavoro sei più forte oggi, sfrutta questa occasione. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, se stai vivendo due storie fai attenzione alle difficoltà che questo potrebbe comportare. In ufficio sei deconcentrato, hai poca voglia di lavorare. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 agosto 2024), una persona ti riavvicinerà, tu non sai se crederla sincera. Se devi discutere con qualcuno in ufficio fallo oggi, avrai la risposta pronta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

VERGINE

Cari Vergine, esci e vai nei posti giusti questa sera, potresti incontrare qualcuno di interessante. Sul lavoro telefonate importanti. Fate valere il vostro valore e le capacità di cui siete pieni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: sul lavoro in arrivo telefonate importanti. Di quelle che possono cambiare una vita. Valutate pro e contro prima di accettare.