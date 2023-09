Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 17 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 17 settembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore c’è qualcuno che vi sta facendo battere il cuore e se siete convinti, buttatevi. Sul lavoro tutto procede alla grande. Buoni i rapporti con i colleghi del segno dei Pesci.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 settembre 2023), questa giornata è molto buona per i sentimenti e bisognerebbe cercare di sfruttare il favore delle stelle. Sul lavoro non ci sono grosse novità.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi, domenica 17 settembre 2023, la luna regala emozioni forti, basta sapere con chi condividerle. Sul lavoro siete stimati da tutti. Potete quindi avanzare proposte e richieste, perché siete ben visti e molto considerati. Chi vi circonda quindi può tenere in considerazione le vostre idee.

CANCRO

Cari Cancro, oggi (domenica 17 settembre) arrivano belle novità in amore anche se non sapete ancora cosa volete. Sul lavoro c’è un po’ di stanchezza ma c’è ancora modo di crescere. Vedrete che presto tutto si aggiusta e sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 settembre 2023), non abbiate paura di buttarvi in una nuova relazione, soprattutto se provate qualcosa di forte. Sul lavoro attenzione alle opportunità solo apparenti.

VERGINE

Cari Vergine, la vita amorosa va affrontata senza timori, fatevi avanti. Sul lavoro non siete del tutto soddisfatti, vorreste fare qualcosa più incline alle vostre passioni. Forse dovreste guardarvi intorno e iniziare a cambiare aria. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.