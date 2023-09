Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 17 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 17 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi, domenica 17 settembre 2023, arrivano bellissime emozioni in questa giornata, godetevele tutte. Sul lavoro bene per i guadagni anche se avete voglia di nuovi stimoli. Non conta solo il bonifico a fine mese anche se quello è sostanzioso e vi gratifica.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 settembre 2023), potrete vivere forti emozioni con il partner. Sul lavoro, invece, tenete a bada la vostra indole nervosa. A volte avete scatti d’ira preoccupanti. Contate fino a dieci prima di aprir bocca.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata di oggi (17 settembre) vi spinge a un bel recupero in amore. Sul lavoro, attenzione ai colleghi, potrebbero farvi un tiro mancino. Non tutti infatti sono sinceri e corretti, c’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, magari perché invidioso del vostro successo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi è una giornata da prendere con le molle: in amore è ancora un momento di caos ma sul lavoro credete di più in voi stessi, non vi manca nulla. Anzi, è proprio in giornate del genere che dovete ottenere grandi cose, come non avete fatto finora. Potete presto recuperare e togliervi belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 settembre 2023), siete abbastanza confusi in questa giornata, soprattutto sulla sfera sentimentale. Sul lavoro aspettatevi chiamate interessanti. Magari può essere arrivato il momento di valutare nuove chiamate e proposte.

PESCI

Cari Pesci, non fatevi abbattere dagli accadimenti, affrontate l’amore e la vita con grinta. Sul lavoro sta per arrivare una bella svolta. Forse è il caso di cercare nuovi stimoli perché siete stanchi della solita routine.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sta per arrivare una bella svolta sul lavoro. In amore non tutto va secondo i piani ma vedrete che presto tutto si aggiusta.