Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 16 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 16 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna oggi – 16 maggio – sarà contraria: prevista qualche complicazione di troppo in amore. Qualcuno vorrà trovarsi in tutt’altro posto e con tutt’altra gente… Per quanto riguarda il lavoro, è un momento positivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 16 maggio 2021 -, la Luna favorevole vi aiuterà a parlare d’amore, anche di problemi gravi che ora potrebbero risolversi al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno saranno contrari: meglio non lasciare il certo per l’incerto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se di recente la coppia è stata messa a dura prova da alcune incomprensioni, durante la giornata di oggi potrete riuscire a risolvere i problemi. Per quanto riguarda il lavoro, avete molti impegni e tante cose da fare: è tornata una bella creatività.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna oggi – 16 maggio 2021 – sarà opposta, se avete già vissuto una crisi è meglio essere cauti. Per quanto riguarda il lavoro, toccherà fare lo stretto indispensabile per evitare altre polemiche inutili e faticose da gestire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (domenica 16 maggio), dovrete riuscire a far progetti con una persona in questi giorni, anche in vista del futuro. Lavoro? Se avete una buona idea, provateci!

PESCI

Cari Pesci, in amore sembra che voi abbiate bisogno di qualcosa in più, qualche conferma che vi dia forza e coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine del mese qualcuno avrà modo di fare delle scelte importanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: bene l’amore e il lavoro.

