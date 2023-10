Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 15 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 15 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere in Vergine in queste ore di metà ottobre vi sta incoraggiando a stabilizzare le vostre relazioni e a dare maggiore stabilità agli affetti. Marte in Scorpione vi offre la possibilità di affrontare le sfide in ambito professionale con grande slancio. Il Novilunio cade nel vostro segno, portando nuove opportunità e progetti interessanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 ottobre 2023), è in arrivo una svolta positiva per molti di voi. Venere in Vergine vi aiuterà nel settore degli incontri e delle relazioni. Ora che Marte è entrato nel vostro cielo vi sentite ancora meglio. È il momento perfetto per perseguire i vostri obiettivi con passione. Coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi sono previsti dei piccoli ostacoli nelle relazioni. Marte si è fatto meno energico: potreste sentire una certa stanchezza o mancanza di motivazione. Tuttavia, puntate tutto sul Novilunio che potrebbe regalarvi un incontro speciale o una nuova opportunità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere in Vergine nel corso di queste ore di ottobre vi infonde uno spirito rinnovato. Marte in Scorpione vi aiuta ad affrontare le sfide con maggiore slancio e determinazione. La Luna Nuova è in Bilancia e potrebbe portare qualche stress aggiuntivo. Tenete a bada le preoccupazioni di vario genere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 ottobre 2023), Venere nel corso di queste ore d’ottobre vi aiuta a risolvere vecchie questioni familiari. Purtroppo, dovrete affrontare l’ostilità di Marte… Portate pazienza. Fortunatamente, il Novilunio del fine settimana in corso vi darà la speranza necessaria per andare avanti al meglio.

PESCI

Cari Pesci, l’amore potrebbe presentare alcune sfide nel corso di questa settimana. Marte è di recente diventato più magnanimo regalandovi un surplus di energia e motivazione. Il Novilunio del fine settimana sembra focalizzarsi sulle questioni finanziarie.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Venere in Vergine vi infonde uno spirito rinnovato.