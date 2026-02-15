Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 15 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 15 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vostra diplomazia sarà la chiave. Lavoro? Potreste mediare situazioni complicate con eleganza, guadagnandovi stima e rispetto. In amore, la giornata favorisce gli incontri: chi è solo potrebbe sentirsi attratto da persone affascinanti e stimolanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 febbraio 2026), il vostro magnetismo è irresistibile. Per quanto riguarda il lavoro, le intuizioni profonde vi permettono di anticipare mosse e opportunità: sfruttate questo potere con discrezione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’avventura chiama e la vostra voglia di libertà è al massimo. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi progetti o viaggi possono portare soddisfazioni, ma non trascurate dettagli pratici. In amore, le occasioni di flirt o incontri stimolanti sono dietro l’angolo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la disciplina paga più che mai. Per quanto riguarda il lavoro, la determinazione vi porterà a risultati concreti, ma attenzione a non essere troppo rigidi con gli altri. In amore, momenti di serenità e affetto profondo rafforzano i legami.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 febbraio 2026), la vostra mente è un laboratorio di idee geniali. Capitolo lavoro: progetti innovativi o collaborazioni originali possono portare risultati sorprendenti. In amore, la vostra eccentricità e spontaneità attirano attenzioni.

PESCI

Cari Pesci, il vostro intuito è al massimo: ascoltate il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, idee creative e sensibilità vi aiutano a risolvere problemi e a creare armonia tra colleghi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ascoltate il cuore, le emozioni guideranno le vostre scelte.