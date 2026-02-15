Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 15 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 15 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite il richiamo dell’avventura: la vostra energia è al massimo. Capitolo lavoro: potreste essere tentati di prendere l’iniziativa in modo audace; fate attenzione però a non travolgere i colleghi con la vostra intensità. In amore, la passione è alle stelle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 febbraio 2026), la stabilità è il vostro mantra, ma oggi le stelle vi spingono a osare un po’ di più. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare proposte interessanti: valutate bene prima di dire di sì, ma non dovete avere paura di uscire dalla vostra comfort zone.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete un turbine di idee. Capitolo lavoro: sfruttate questa vivacità per proporre soluzioni innovative, ma evitate di disperdere energie su troppi fronti. La comunicazione è la chiave: una chiacchierata sincera può chiarire malintesi e avvicinare di più i cuori.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono protagoniste: il cuore parla più della testa. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto che vi sta a cuore potrebbe richiedere maggiore attenzione, ma con la vostra sensibilità saprete gestirlo con tatto. In amore, momenti di dolcezza e complicità renderanno la giornata di oggi, 15 febbraio, speciale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 febbraio 2026), il mondo sembra vostro: carisma e sicurezza attraggono chi vi circonda. Lavoro? Questo è il momento di brillare: leadership e decisioni importanti saranno notate. In amore, la passione è intensa.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione è il vostro punto di forza: situazioni complesse richiedono organizzazione e metodo. Lavoro? Concentratevi su dettagli importanti, ma non dimenticate di delegare quando serve. In amore, la sincerità paga.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il mondo sembra vostro: carisma e sicurezza attraggono chi vi circonda.