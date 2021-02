Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 14 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 14 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 14 febbraio 2021 – permarranno i dubbi su una storia d’amore: se è recente, potrebbe nn essere ingranata come avreste voluto. Se invece si tratta di una relazione consolidata, qualcosa potrebbe essersi rotto. Valutate se è il caso di voltare pagina definitivamente. Regna la confusione. Il 2021 però può essere per voi l’anno della rinascita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (San Valentino, domenica 14 febbraio 2021), Venere è ancora contraria. Questo non è mai un bene per l’amore, e si ripercuote in particolare in questa festa degli innamorati. Tensioni con colleghi e superiori anche sul lavoro. D’altronde c’è sempre qualcuno che prova a mettervi il bastone fra le ruote.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, permane per voi un periodo di grande agitazione. Ma non temete perché questo San Valentino sarà un giorno di svolta: la Luna infatti tornerà favorevole e pian piano tante cose si rimetteranno al loro posto. Il mese di marzo poi sarà davvero ottimo per i sentimenti. Ancora un po’ di pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete degli inguaribili romantici e persone molto emotive, anche se cercate di tenerlo nascosto dietro una corazza che ergete soprattutto per celare le insicurezze. Molti di voi in questo San Valentino potranno commuoversi per un regalo da parte del partner. Molte tensioni sul lavoro, non siete soddisfatti di ciò che fate.

ACQUARIO

Cari Acquario, questa domenica 14 febbraio sarà molto coinvolgente dal punto di vista sentimentale. Avete una carica erotica e una passione fuori dal comune: il partner ne sarà felice. Preparatevi ad una notte di fuoco sotto le coperte. Portate avanti i vostri progetti, soprattutto se ambiziosi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (San Valentino, 14 febbraio 2021), sarete baciati da un quadro astrale molto positivo, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Molti di voi inoltre potranno iniziare a costruire qualcosa di nuovo sul lavoro. Marzo e aprile saranno ottimi per i sentimenti, dopo un inizio d’anno stentato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime notizie in amore, bene anche il lavoro.

