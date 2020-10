Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 11 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 11 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna non è più contraria, ciò significa che arriveranno belle notizie per i vostri sentimenti, anche le proposte lavorative non mancheranno, date ascolto al consiglio di chi vi conosce e vi vuole bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quest’oggi potreste inveire contro il vostro partner per i motivi sbagliati, potrebbe calare un silenzio imbarazzante e durare per giorni, quindi date un peso alle parole. Cercate di mantenere la calma anche sul lavoro, chi ha un’attività in proprio può recuperare il terreno perduto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo avevate perso un po’ la voglia di amare ed essere amati, per fortuna potete chiudere questa parentesi e godervi l’affetto dei vostri cari, anche di una nuova fiamma. Sul fronte professionale potreste perdere le staffe a causa di un Gemelli o di un Pesci che potrebbero ammaliarvi con grandi paroloni vuoti di significato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la Luna non è più contro, quindi potreste finalmente ritrovate l’agognata pace in amore, di recente avete avuto alti e bassi, avete preso in considerazione di separarvi dal partner per un momento di riflessione ma, ora che il peggio sembra essere passato, avete voglia di lasciarvi andare, basta freni.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi per voi sarà una domenica di conflitti, le stelle prevedono guai in arrivo per voi, soprattutto se avete avuto già problemi d’amore in passato. Cercate di tenere la situazione sotto controllo.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata delicata, è importante valutare bene cosa dire e come dirlo. Le parole hanno un peso, diceva Tiziano Ferro, e anche per voi è così, evitate polemiche soltanto per aver detto la cosa sbagliata al momento sbagliato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: torna la voglia di amare, lasciatevi andare.

