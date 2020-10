Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 11 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi per voi sarà una giornata all’insegna del relax, avete bisogno di allentare un po’ la corda, prendetevi del tempo da dedicare ai sentimenti, avete bisogno di riguadagnare la fiducia del partner e anche di ricaricare le batterie. Approfittate della domenica per recuperare quello che avete trascurato durante la settimana.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle state affrontando alcuni problemi sentimentali che non vi danno tregua, la mattinata infatti non partirà per il verso giusto, ma troverete conforto nel pomeriggio, forse tra le braccia di amici e parenti che vi daranno qualche saggio consiglio sul da farsi. Avvertite una forte fragilità interiore in questo periodo e avete bisogno di tempo per risanare la ferita.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo periodo se state vivendo una situazione di stallo, dovrete invece valutare come smuovere le acque. Chi invece sta vivendo due relazioni contemporaneamente dovrà smetterla di infilare due piedi in una scarpa e prendere una decisione severa.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle quest’oggi le giovani coppie nate da poco potranno finalmente allentare la tensione e vivere al meglio la propria relazione, le stelle sono dalla vostra parte e potrete vivere una domenica intrigante, ricca di sorprese. State valutando un cambiamento sul fronte lavorativo, una chiusura definitiva e approcciarvi a qualcosa di nuovo.

LEONE

Cari Leone, state cercando qualcosa di nuovo che vi emozioni, o qualcosa di vecchio che torna di moda, non avete pregiudizi riguardo i ritorni di fiamma per questo siete ben disposti ad accettarne uno in questo periodo, sembra essere proprio il momento giusto del resto. Nel lavoro avete bisogno di raggiungere nuovi accordi per la vostra sanità mentale.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà fino al 28 ottobre a realizzare nuovi obiettivi, soprattutto se siete single e volete trovare il coraggio per confessare i vostri sentimenti alla persona giusta. Arrivano anche successi in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: in amore trovate finalmente un po’ di sollievo, vivrete una serata magica.

