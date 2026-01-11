Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 11 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 11 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, eleganza e diplomazia vi salvano sempre. Amore in bilico? Decidete voi il ritmo. Lavoro ok se smettete di accontentare tutti. Avete voglia di fare, dire, conquistare tutto e subito. Attenzione però: non tutti tengono il vostro ritmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 gennaio 2026), profondo, sensuale, pericolosamente affascinante. In amore tutto o niente. Per quanto riguarda il lavoro, fiutate le mosse giuste prima degli altri. Bene la famiglia, meglio ancora se mettete confini chiari.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di spazio, stimoli, novità. Amore libero ma sincero, lavoro creativo se non vi sentite in gabbia. Volete protezione e conferme, ma anche sentirvi desiderati. Bene la famiglia, meglio ancora se mettete confini chiari.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ambiziosi, silenziosi, letali. In amore sembrate freddi ma siete profondissimi. Carriera in salita. Analizzate tutto, ma stavolta lasciate parlare l’istinto. In amore meno controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 gennaio 2026), carisma alle stelle nel corso delle prossime ore. Tutti vi guardano, qualcuno vi invidia. In amore volete essere scelti ogni giorno, nel lavoro guidate voi (anche quando dite di no). Avete voglia di fare, dire, conquistare tutto e subito.

PESCI

Cari Pesci, analizzate tutto, ma stavolta lasciate parlare l'istinto. In amore meno controllo. Per quanto riguarda il lavoro, siete indispensabili, anche se fate finta di niente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: carisma alle stelle. Tutti vi guardano.