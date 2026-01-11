Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 11 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di fare, dire, conquistare. Attenzione: non tutti tengono il vostro ritmo. In amore siete hot ma impulsivi, sul lavoro vincete se imparate a contare fino a tre prima di parlare. Profondi, sensuali, pericolosamente affascinanti. In amore tutto o niente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 gennaio 2026), stabilità cercasi, ma senza rinunciare al piacere. Amore sensuale, cene lente, messaggi che profumano di “resta”. Soldi e lavoro migliorano se smettete di rimandare. In amore sembrate freddi ma siete profondissimi. Carriera in salita.

GEMELLI

Cari Gemelli, testa veloce, cuore curioso. In amore serve chiarezza, nel lavoro una sola priorità (almeno per oggi). Avete bisogno di spazio, stimoli, novità. Amore libero ma sincero, lavoro creativo se non vi sentite in gabbia.

CANCRO

Cari Cancro, emotivi sì, ma con stile. Volete protezione e conferme, ma anche sentirvi desiderati. Bene la famiglia, meglio ancora se mettete confini chiari. In amore sembrate freddi ma siete profondissimi. Carriera in salita per molti di voi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 gennaio 2026), carisma alle stelle. Tutti vi guardano, qualcuno vi invidia. In amore volete essere scelti ogni giorno, nel lavoro guidate voi (anche quando dite di no).

VERGINE

Cari Vergine, analizzate tutto, ma stavolta lasciate parlare l’istinto. In amore meno controllo, più pelle. Per quanto riguarda il lavoro, siete indispensabili, anche se fate finta di niente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: carisma alle stelle. Tutti vi guardano, qualcuno vi invidia.