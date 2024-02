Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 11 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 11 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il guru degli astrologi prevede la Luna ancora nel vostro segno, questo sarà un grande aiuto in amore, potreste portare a casa alcuni progetti importanti. Nel lavoro invece tenetevi lontani dalle polemiche. Non portano a nulla.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 febbraio 2024), la Luna in opposizione potrebbe creare malcontento, evitate le polemiche, soprattutto in amore, non vi aiuterà creare tensione nella vita di coppia, imparate anzi a farvi scivolare le cose di dosso per una volta. Nel campo professionale le stelle vi invitano a essere cauti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà una giornata nervosa per voi, evitate polemiche inutili. Il lavoro procede bene, potete finalmente riscattarvi agli occhi di chi non ha voluto credere in voi, sarete in grado di recuperare il tempo perso e la stima persa. Dimostrate a tutti il vostro valore. Ne avete tanto, dovete osare di più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo vede le stelle favorevoli nel vostro segno. La vita sentimentale è arrivata a un bivio, dovete prendere una decisione importante. Nel campo professionale non potete mollare proprio adesso, dimostrate di che pasta siete fatti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 febbraio 2024), giornata positiva in amore, potrebbe accadere qualcosa di bello e positivo tanto da restituirvi il sorriso, avvicinatevi a chi vi interessa se siete single. Dovete risolvere qualche problema economico, evitate gli sperperi.

PESCI

Cari Pesci, l’amore è favorito secondo l’oroscopo, le stelle vi aiutano, anche quei cuori single da un po’ potranno riscoprire le gioie dell’amore, arrivano emozioni forti, siate pronti. Attenzione alle spese di troppo. Vedrete che tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Cancro: le stelle sono positive, datevi da fare in amore, stupite il vostro partner. Vedrete che vivrete un grande weekend, all’insegna della serenità e dell’eros.