Oroscopo Paolo Fox della settimana 5-11 febbraio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 5 all’11 febbraio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 all’11 febbraio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, durante questa settimana di febbraio non fate entrare terzi incomodi nella coppia che potrebbero aggravare la situazione. Se il rapporto non va bene è perché probabilmente manca serenità e si è stanchi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dedicate il vostro tempo alle vostre emozioni. C’è da recuperare tanto tempo perduto visto che altri impegni e pensieri hanno preso il sopravvento: il lavoro e le questioni economiche in primis.

GEMELLI

Cari Gemelli, situazione difficile in ambito lavorativo. Sono necessarie decisioni da prendere nel merito. Giove in opposizione rende tutto più complicato, provocando agitazione e malessere che devono assolutamente essere mitigati. Fortunatamente le cose vanno meglio nella sfera sentimentale.

CANCRO

Cari Cancro, chi lavora anche in questa giornata avendo a che fare con il pubblico è abbastanza nervoso. Qualche rapporto è in crisi e purtroppo a febbraio sarà difficile recuperare, soprattutto se avete una persona che vuole cose di cui non siete convinti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (5-11 febbraio 2024), valutate ogni proposta per fare di più, siate meno egocentrici e saccenti e ascoltate gli altri. L’amore è favorevole, bene soprattutto le storie nate negli ultimi due mesi. Coloro che vanno dietro a persone sfuggenti e che si mettono in competizione, potrebbero accusare il colpo o divenire indecisi.

VERGINE

Cari Vergine, in amore fate le cose con calma, non siete persone che si innamorano subito, salvo provare una grande attrazione fisica. Diversi progetti sono previsti per le prossime settimane. Venere e Saturno in aspetto favorevole, aiutano a riconciliare le coppie.

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore siate sereni e non fatevi bloccare da qualche incomprensione e tensione. Non è la giornata ideale per le riconciliazioni d’amore. Attenzione: l’ansia potrebbe prevalere sulla volontà. Prendete la vita con filosofia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, evitate di prendere decisioni troppo drastiche. Avete più voglia di fare, anche se dal punto di vista economico non vi sentite tranquilli, forse per le troppe spese. Dovete avere pazienza e non permettere che la fase negativa blocchi definitivamente i vostri progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, è il momento di mettere da parte ogni sorta di pregiudizio e timore, in amore non esistono garanzie. Allargate il vostro giro e incontrate persone nuove, magari troverete quel che cercate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere nel segno vi porta più energia, anche se viene da un sabato non positivo. Se vivete un rapporto stupendo, è possibile che ci sia stato qualche intoppo. Non dateci troppo peso.

ACQUARIO

Cari Acquario, nel corso delle prossime ore saranno favoriti gli spostamenti, le relazioni e le amicizie. Per indole avete anche bisogno ogni tanto di appartarvi e riflettere sulla vostra vita e programmare il futuro.

PESCI

Cari Pesci, non disponete di molte risorse economiche ma è arrivato comunque il tempo di agire. In realtà siete anche un po’ stanchi per ciò che è successo nel passato recente. A marzo buone notizie e una riconferma importante.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente