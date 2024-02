Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 11 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 febbraio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata incentrata sull’amore, è lì che dovrete dare il vostro meglio, le emozioni saranno positive, potrebbe esserci qualcosa di non detto, buttate tutto fuori. Parlatevi e vedrete che riuscirete a chiarirvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 febbraio 2024), avrete un cielo favorevole ai sentimenti, anche chi è single o sta guarendo da una dura separazione sarà in grado di guardarsi di nuovo attorno con occhi curiosi. Questo è il momento giusto per ricominciare. Il lavoro invece procede a rilento, qualche intoppo per strada.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore vi darà qualche pensiero di troppo, forse perché non volete esporvi più di tanto e tenere per voi sentimenti e pensieri. Cercate invece di aprirvi di più, anche se a volte è necessario tenersi mordersi la lingua se non volete litigare con il mondo intero.

CANCRO

Cari Cancro, arrivano tensioni in amore, qualcuno sta vivendo una crisi di coppia, avvertite stanchezza e nervosismo, tanto malumore e nessuna voglia di attaccar briga. Sul lavoro per fortuna sarete in grado di scendere a compromessi. Di solito siete così testardi che non è facile convincervi o farvi cambiare idea.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 febbraio 2024), ultimamente l’amore non è stato il vostro punto forte, avete avuto molte discussioni e tante cose da chiarire. Adesso avete soltanto voglia di stare insieme e Venere vi aiuterà regalandovi emozioni positive.

VERGINE

Cari Vergine, vi vede un po’ stanchi e annoiati, una combinazione micidiale per la vostra domenica. Chi sta vivendo crisi di coppia potrebbe cercare il pretesto di portare a galla vecchi problemi. Parlatevi e provate a chiarirvi. Inutile tenersi tutto dentro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Sagittario: cielo favorevole ai nuovi sentimenti, guardatevi attorno, è il momento giusto per ricominciare.