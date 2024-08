Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 11 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 agosto 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete la Luna in opposizione che porterà qualche piccolo contrasto in amore anche durante la giornata di oggi, 11 agosto 2024. Le coppie che convivono da poco saranno piene di idee da mettere in pratica. Siete single? Buone occasioni e nuovi incontri favoriti nel corso della giornata. Non è il caso di lasciarsi scappare nulla sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 agosto 2024), nel corso delle prossime ore sarete chiamati ad affrontare dei cambiamenti. Coraggio: ci sarà da divertirsi! Questo sarà il periodo giusto per programmare qualcosa con il partner. Problematiche dal punto di vista economico. Luna in opposizione. Divergenze da sanare.

GEMELLI

Cari Gemelli, non temete: Venere non ha il potere di buttare all’aria l’amore. Calma e sangue freddo. Non dovete rimandare una scelta importante sul lavoro. Dovete solo valutarla. Ci sono impegni importanti in vista. Quella di oggi – domenica 11 agosto – sarà una giornata che, come ieri, andrà vissuta con tranquillità.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo delle perplessità in amore. Forse qualcuna di troppo. Ponderate bene le vostre mosse. Vitalità in calo nel corso delle prossime ore di questo mese di agosto. Situazione astrologica promettente. Con questo cielo è meglio essere prudenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 agosto 2024), in arrivo l’occasione giusta per provarci con qualcuno o qualcuna… Lavoro? Meglio mantenere sempre dei buoni rapporti con tutti. Luna in opposizione a breve… Non dovete arrabbiarvi se qualcosa non andrà per il verso giusto sul fronte del lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, avete fondamenta sentimentali buone in questo periodo dell’anno. I problemi con alcuni amici potranno essere risolti. Energia sul lavoro dove dovrete risolvere dei piccoli problemi. Niente di serio. Tranquilli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: occasione giusta per provarci con qualcuno.