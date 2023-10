Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 1 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo è il momento di innamorarvi quindi lasciatevi andare senza timori. Sul lavoro non sottovalutate i nuovi incontri che possono portare qualcosa di nuovo. Forse è arrivato il momento di non aspettare la manna dal cielo ma rimboccarsi le maniche per ottenere qualcosa di splendido. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 ottobre 2023), la luna è dalla vostra parte quindi gli incontri sono favoriti. Sul lavoro non perdete tempo, è il momento di risolvere i problemi. Solo così si otterranno grandi cose.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore avete una grande voglia di cambiamento, così come sul lavoro ma bisogna cercare di capire cos’è che desiderate e se è solo un capriccio passeggero. Vedrete che tutto si aggiusta e ritornerete a spaccare in ogni campo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa giornata non è l’ideale per i sentimenti, ci vuole molta prudenza in amore. Sul lavoro siete ancora in una fase di caos. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma ci sono ottime opportunità di successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 ottobre 2023), non trascurate il partner che ultimamente sta soffrendo della vostra assenza. Sul lavoro cercate di avere un atteggiamento più positivo. Importante è fare gioco di squadra in ogni campo ed essere propositivi.

PESCI

Cari Pesci, è arrivato il momento di vivere tutte le sfumature dell’amore. Sul lavoro potrebbero esserci nervosismo ma cercate di mantenere la calma. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Dovete solo essere più fiduciosi e credere nelle vostre possibilità. In pochi hanno la vostra tenacia e determinazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in amore preparatevi a vivere grandi emozioni. Dovete solo essere più fiduciosi e credere nelle vostre possibilità. In pochi hanno la vostra tenacia e determinazione.