Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l'oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 1 ottobre 2023, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, attenzione in amore soprattutto se avete a che fare con qualcuno del capricorno o del cancro. Sul lavoro, invece, è il momento ideale per un avanzamento di carriera. Potete avanzare le vostre richieste o chiedere un aumento. Ne avete tutti i meriti. Rimboccatevi le maniche se qualcosa non va come vorreste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 ottobre 2023), la vostra relazione è più forte che mai quindi godetevi questo momento di serenità. Sul lavoro ci sarà modo di ripartire alla grande molto presto.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore non datevi subito per vinti, aspettate prima di capire cosa è successo. Sul lavoro chiedete aiuto se ne avete bisogno. Forse siete stanchi della solita routine, ma qualcosa inizia a muoversi. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, avete una grande voglia di innamorarvi quindi cercate di uscire il più possibile adesso che avete anche il favore delle stelle. Sul lavoro bisogna capire da che parte andare e oltrepassare gli ostacoli. Vedrete che presto tutto si aggiusta, dovete solo capire da che parte andare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 ottobre 2023), attenzione in amore perché ultimamente siete un po’ aggressivi con il partner. Sul lavoro tutto procede al meglio grazie anche all’aiuto di Giove.

VERGINE

Cari Vergine, bene per tutte le coppie nate da poco che possono ufficializzarsi. Sul lavoro inizia una fase di recupero. Forse è il caso di non prendersela se qualcosa non va come vorreste, ma vedrete che presto molte faccende si aggiustano e trovano il loro posto nel mondo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: la vostra relazione è più forte che mai quindi godetevi questo momento di serenità. Ripartite con slancio anche sul lavoro.