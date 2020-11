Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 1 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 1 novembre 2020 – dovrete impegnarvi in amore per fare un passo in avanti, un nuovo step. Sarà importante farlo, perché negli ultimi tempi il rapporto è stato messo a dura prova dalle difficoltà economiche e da alcune tensioni di troppo. Le coppie più solide potranno rendere ufficiale il proprio legame con tutta calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – domenica 1 novembre 2020 -, dovreste prendere le distanze dalle persone che vi provocano del malessere e circondarvi di positività e allegria. È tempo di pensare al proprio benessere! Mai come in questi giorni sentirete il bisogno di provare emozioni più coinvolgenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi per voi si prospettano ore molto promettenti, soprattutto per il lavoro. Le buone idee non vi mancheranno e potrete contare sul sostegno di colleghi e amici. L’importante sarà mettersi in gioco senza paura. Buttatevi con fiducia.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 1 novembre 2020 – avrete bisogno di sentirvi apprezzati per quello che fate e che il lavoro svolto venga riconosciuto. Certe volte sentite che tutti i vostri sforzi sono sottovalutati e questo vi procura del dispiacere… Attenti alla voglia di evadere in amore: gestitela…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 novembre 2020), è arrivato il momento di prendere di petto i problemi e affrontarli. Meglio farlo subito. Favorevole la presenza di Venere nel segno, che nelle prossime ore vi darà qualche spinta in più in amore. Attenzione al lavoro: se avete compiuto qualche azione di troppo potreste pentirvi.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi (1 novembre 2020) sarà davvero stimolante e bella da vivere. Venere al momento non è più presente nel segno, ma poco importa: avete dentro di voi ancora passione da manifestare. Giove e Saturno vi sproneranno a fare qualcosa in più.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la giornata di oggi – 1 novembre – sarà veramente stimolante per voi. Godetevela alla grande.

