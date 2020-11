Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 1 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, che giornate frastornate che avete avuto di recente! Per fortuna oggi (domenica 1 novembre) le cose andranno un po’ meglio, in alcuni casi molto meglio. La grande agitazione dei giorni scorsi potrebbe essere causata da qualche discussione di troppo, magari incomprensioni amorose. In amore servirà quindi ancora grande prudenza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 novembre 2020), attenti alla noia durante il weekend, provate a contrastarla. Voi dello Scorpione siete delle persone particolarmente sensibili ed emotive e questo alcune volte potrebbe portarvi a commettere degli errori. Usate la testa, meditate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – domenica 1 novembre 2020 – avvertirete l’esigenza di dover fare chiarezza nella vostra vita. Potreste trovarvi a chiudere determinati relazioni malsane. Vi renderete conto, pian piano, che le storie nuove che nasceranno da ora in avanti, saranno addirittura migliori rispetto a quelle che avete vissuto. Novembre sarà un gran mese per i nati sotto questo segno. Avanti così.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi sarà veramente faticosa per voi. Ormai è da diversi giorni che vi portate dietro la stanchezza e la pesantezza d’animo. È arrivato il momento di recuperare energie, di ritrovare il sorriso. Un consiglio: evitate i contrasti con i membri della famiglia e le persone che più amate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 novembre 2020), sarete turbati nelle prossime ore. Qualcuno potrebbe aver vissuto un episodio poco piacevole, qualcun altro invece potrebbe aver detto qualcosa di sbagliato… Evitate di farvi sommergere dai sensi di colpa. Provate a reagire come sapete fare.

PESCI

Cari Pesci, le prossime saranno delle giornate fantastiche per voi. Luna e Venere sono in aspetto positivo nel segno e vi daranno la giusta emotività e spinta. Qualcuno potrebbe essere un pochino arrabbiato, specie se sente di aver dato più del dovuto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: si prospettano giornate fantastiche per i nati sotto questo segno. Anche se qualcuno potrebbe perdere le staffe…

