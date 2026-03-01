Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 1 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un periodo particolarmente favorevole per i rapporti personali. Le stelle vi invitano a puntare sulla diplomazia e sull’armonia nell’arco di tutto il fine settimana.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 marzo 2026), vivrete emozioni intense. Cercate di mantenere la calma e di evitare gelosie o impulsività. Evitate di fare danni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo 1 marzo 2026 avrete una buona dose di entusiasmo. È un fine settimana favorevole a nuovi inizi, ma attenzione a non disperdere energie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovrete mantenere la concentrazione e la pazienza. Il fine settimana che state vivendo è perfetto per riflettere e pianificare con metodo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 marzo 2026), sarete ispirati e creativi. Le stelle suggeriscono di sfruttare questa energia per proporre idee innovative, soprattutto in ambito sociale.

PESCI

Cari Pesci, molti di voi vivranno momenti di introspezione e crescita emotiva. Nel corso di queste ore di inizio marzo sarà importante dedicare tempo a sé stessi e alle proprie passioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: sarete ispirati e creativi.