Ultimo aggiornamento ore 12:02
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 marzo 2026

Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 1 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 1 marzo 2026 vi sentirete pieni di energia e determinazione. Cercate di incanalare queste forze in modo positivo, evitando di agire d’impulso soprattutto in amore. Datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 marzo 2026), state vivendo un fine settimana di inizio marzo carico di tranquillità e serenità. Questo è un buon momento per rafforzare i legami affettivi e dedicare tempo alla famiglia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo weekend di inizio marzo avrete voglia di socializzare e comunicare. Usate questa energia per chiarire eventuali malintesi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo fine settimana che ci porta al mese di marzo potreste sentirvi più sensibili e introspettivi. È importante prendersi cura del proprio benessere emotivo e concedersi momenti di relax.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 marzo 2026), fine settimana di grande energia e voglia di emergere. Cercate di incanalare questa carica in modo costruttivo, evitando conflitti inutili. Mordetevi la lingua prima di fare danni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, dovrete prestare grande attenzione ai dettagli e organizzare al meglio gli impegni. È un momento ideale per riflettere e pianificare. Coraggio: datevi da fare, rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: fine settimana di grande energia e voglia di emergere.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23 FEBBRAIO-1 MARZO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
