Ultimo aggiornamento ore 04:03
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 1 febbraio 2026


AGF. Nella foto Paolo Fox
di Marco Nepi


Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 1 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, eleganza mentale, fascino naturale, ma decisioni rimandate. Il classico “ci penso ancora” non regge più. È tempo di scegliere, anche se non tutto è perfetto. Relazioni al centro: chi ti dà equilibrio resta, il resto… si allontana con stile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 febbraio 2026), intenso come una trama dark fatta bene. Stai leggendo tra le righe e nessuno se ne accorge. Potere personale in crescita, ma va usato con grazia. In amore sei tutto o niente: assicurati che chi hai davanti sappia reggere il fuoco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di fuga, di orizzonti nuovi, di verità scomode. Settimana ideale per dire quello che pensi — ma senza lanciare frecce a caso. Opportunità legate a viaggi, studio o nuove visioni. Il cuore vuole spazio, non scuse.

oroscopo paolo fox oggi
AGF. Nella foto Paolo Fox
CAPRICORNO

Cari Capricorno, freddo fuori, stratega dentro. Stai costruendo qualcosa che durerà, anche se ora sembra faticoso. Non sottovalutare il lato emotivo: mostrarti umano non ti rende debole, ti rende reale. Amore serio, lavoro solido, rispetto in crescita. Sotto la corazza c’è una mente finissima che osserva tutto. Questa settimana capisci cose prima degli altri — e fai finta di niente. In amore chiedi sicurezza, ma anche verità: meglio una conversazione scomoda che mille silenzi. Proteggi la tua energia, non tutti meritano l’accesso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 febbraio 2026), visionario, fuori schema, un passo avanti. Idee geniali, ma serve concretezza per farle funzionare. Settimana perfetta per collaborazioni non convenzionali. In amore chiedi libertà, ma ricordati di esserci davvero.

PESCI

Cari Pesci, intuitivo, profondo, quasi profetico. Senti tutto — troppo — ma ora sai distinguere ciò che è tuo da ciò che assorbi. Creatività altissima, sogni parlanti. In amore meno idealizzazione, più presenza: la magia vera è qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: intuitivo, profondo, quasi profetico. Senti tutto — troppo — ma ora sai distinguere ciò che è tuo da ciò che assorbi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 26 GENNAIO – 1 FEBBRAIO 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.

Ricerca