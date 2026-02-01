Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 1 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana da protagonista di serie TV: entri in scena, fai casino, lasci il segno. Marte ti rende impaziente, ma anche tremendamente magnetico. Attenzione solo a non voler vincere tutte le discussioni: a volte il vero colpo da maestro è lasciar parlare gli altri. Lavoro in accelerazione, cuore acceso, sonno… opzionale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 febbraio 2026), lusso silenzioso e vendetta a lungo termine. Ti muovi lento ma strategico, come una volpe che studia il terreno prima di colpire. Ottimo momento per soldi e decisioni pratiche. In amore smetti di resistere: quando molli un po’ il controllo, succedono cose molto interessanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, dialoghi brillanti, idee che volano, zero voglia di noia. Sei il personaggio che ruba la scena con una battuta sola. Occhio però a non promettere più di quanto puoi mantenere: qualcuno ti prende sul serio. Flirt ovunque, cervello iperattivo, anima curiosa.

CANCRO

Cari Cancro, sotto la corazza c’è una mente finissima che osserva tutto. Questa settimana capisci cose prima degli altri — e fai finta di niente. In amore chiedi sicurezza, ma anche verità: meglio una conversazione scomoda che mille silenzi. Proteggi la tua energia, non tutti meritano l’accesso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 febbraio 2026), carisma alle stelle, ego sotto esame. Sei nato per brillare, ma ora l’universo ti chiede sostanza, non solo scena. Ottimo momento per leadership vera, quella che ascolta. In amore: meno show, più cuore. Quando sei autentico, vinci senza sforzo.

VERGINE

Cari Vergine, analitico, lucido, quasi pericolosamente intelligente. Stai vedendo le crepe che gli altri ignorano. Usa questa capacità per costruire, non per autocriticarti. Settimana perfetta per rimettere ordine — fuori e dentro. In amore: smetti di “aggiustare” l’altro, respira.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

