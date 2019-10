Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 27 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, che vi succede in questa domenica? Un momento siete allegri e spensierati, quello dopo siete bui e nervosi. C’è una persona che ultimamente vi fa soffrire ma anche gioire: avete paura che il vostro sentimento non venga ricambiato, ma inutile stare a rimuginare senza fare nulla. Tuffatevi, senza temere nulla. Accettate qualche consiglio da un amico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi chiede di dedicare gran parte delle vostre energie all’amore. State preparando un lieto evento insieme al partner e non vedete l’ora che arrivi il momento per vivere emozioni insieme. Nell’attesa, cercate di curare tutto nei minimi dettagli. In questa domenica troverete il modo di occupare il tempo in maniera costruttiva.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi annuncia che le stelle tornano finalmente a sorridervi. In questa domenica infatti tutto sembrerà andare per il meglio: sia sul lavoro, dove riuscirete a raccogliere diverse soddisfazioni, sia in amore, visto che dopo qualche difficoltà riuscirete a ritrovare un po’ di serenità con il partner. Se siete single, invece, sarete tormentati dai dubbi: cosa fare con una persona che vi fa battere il cuore, ma è impegnata?

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, in questa domenica secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox non avrete molta voglia di fare. Ve ne starete in casa, sul divano e con una copertina addosso, a rimuginare su tutto quello che non va nella vostra vita. Vedete solo il bicchiere mezzo vuoto, ma per fortuna arriveranno alcuni amici speciali a farvi tornare il sorriso.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, quanta energia in questa domenica. L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi spiega che il merito è tutto delle stelle benevole che vi daranno la forza di affrontare alcuni contrattempi con il sorriso sulle labbra. Sebbene sia domenica, per molti di voi arriveranno impegni improrogabili di lavoro. Cercate di ritagliare un po’ di tempo anche per la famiglia e il divertimento.

PESCI

Cari amici dei Pesci, in questa domenica andrà tutto per il verso giusto, ma dovrete faticare molto per raggiungere i vostri obiettivi. Purtroppo sarete costretti a sacrificare qualche divertimento: gli amici capiranno, ma il partner invece potrebbe rabbuiarsi. Sta a voi trovare le parole giuste e soprattutto un modo per farvi perdonare in tempi brevi.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: i successi sul lavoro che state inanellando negli ultimi giorni vi danno entusiasmo e voglia di fare. Approfittate anche per stare bene con famiglia, amici e partner.

