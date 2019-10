Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 27 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni mattina migliaia di italiani alla ricerca delle previsioni complete per il loro segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto, il noto astrologo è considerato uno dei più bravi sull’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 27 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, è un periodo di grande tristezza per voi. Siete alla ricerca di nuovi stimoli ed emozioni, ma in attesa di trovarli vi dedicate al cibo come mai avete fatto prima. Le stelle vi invitano a controllarvi, per non pentirvene in futuro. Utilizzate il tempo libero di oggi per recuperare le energie, fare pulizia nel cervello e iniziare a costruire qualcosa di positivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 27 ottobre 2019, dovrete dedicare gran parte del vostro tempo all’amore. Qualcuno di voi ha qualcosa da farsi perdonare dal partner, altri invece hanno un disperato bisogno di nuove emozioni. In ogni caso, chiudete le porte ai sensi di colpa e al lavoro: oggi pensate solo a voi stessi, senza preoccupazioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata non avrete molto tempo per fermarvi a riflettere. Sebbene sia domenica, siete pienissimi di impegni: qualcuno anche di lavoro. Il risultato sarà l’ennesima giornata di grande stress, durante la quale dovrete fare i conti con un po’ di nervosismo e anche con il partner che reclama le vostre attenzioni. Mantenete la calma.

CANCRO

Amici del Cancro, potete sorridere perché l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede in grande recupero. Basta pensare a quell’intoppo sul lavoro che ha compromesso il vostro umore per tutta la settimana. In questa domenica, cercate di distrarvi e passate più tempo possibile con amici e famiglia. In amore avete perso un po’ di smalto, ma ci sono ancora tutti gli estremi per recuperare la passione con il partner.

LEONE

Amici del Leone, anche voi sarete sommersi di pensieri negativi in questa giornata. Gli ultimi avvenimenti nella vostra vita privata hanno comportato un brusco calo di autostima, al punto che non vi reputate più capaci di portare avanti una storia d’amore. Niente di più sbagliato: gli avvenimenti dei prossimi giorni ve lo confermeranno appieno. Nell’attesa, cercate di distrarvi.

VERGINE

Per la Vergine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevedono qualche incomprensione con il partner, ma anche grosse speranze di riappacificarvi. Cercate di affrontare ogni contrattempo con il sorriso e vedrete che non tutto è grave come sembrava all’inizio. Se riuscite, passate del tempo insieme lontani dalla vostra routine. Vi aiuterà moltissimo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: avete passato una settimana pessima, ma finalmente siete pronti a voltare pagina. E le stelle saranno al vostro fianco.

