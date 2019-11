Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 17 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 17 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la giornata potrebbe portarvi a fare incontri fortunati dal punto di vista sentimentale, ma dovete superare la vostra diffidenza nei confronti del prossimo che proviene da qualche torto subito nel passato. Nel lavoro, invece, le cose vanno bene, con una gratificazione importante che arriverà nel corso dei prossimi giorni.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, il periodo è per voi particolarmente attivo. D’altronde siamo nel mese del vostro compleanno, e la Luna vi regala fascino ed intraprendenza. Anche se i risultati non arriveranno proprio subito, l’attesa non sarà poi così lunga.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede brillare sotto una bella luce. In effetti siete particolarmente creativi nell’ultimo periodo e sul lavoro hanno iniziato a darvi molta più fiducia. Le vere soddisfazioni ci metteranno un po’ ad arrivare, ma sarete ripagati di tutti i vostri sforzi e questo vi riempirà il cuore di gioia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa domenica evitate di andarvene in giro per posti affollati, perché tra stanchezza fisica e un po’ di nervosismo non sareste una piacevole compagnia per i vostri amici e finireste con l’innervosirvi ancora di più. Cercate di non alimentare lo stress, riposatevi, fate una bella dormita restauratrice.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede che sarete ammantati di fascino. C’è una vera e propria magia dentro di voi, dovete solo trovare la formula magica per farla uscire e arrivare a chi desiderate. È un ottimo momento per organizzare un bel viaggio, magari in una meta che vi arricchisca ancora di più di enigmatica bellezza.

PESCI

Cari Pesci, il consiglio delle stelle è quello di darvi alla pazza gioia oggi. Uscite a divertirvi, perché se doveste rimanere chiusi in casa sarebbe un vero peccato. Con il partner le cose vanno molto bene, con una ritrovata passione che non vi permette di stare separati per più di qualche ora.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello dei Pesci. Uscite a divertirvi, perché se doveste rimanere chiusi in casa sarebbe un vero peccato.

