Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 17 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, molti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 17 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata all’insegna della stanchezza. Portare a termine tutti i vostri impegni sarà difficile, ma non impossibile. Purtroppo si tratta di cose che non potete permettervi di rimandare. In amore anche c’è qualche nervosismo, ma da lunedì le cose andranno decisamente meglio.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vede delle soluzioni in amore che hanno preso la strada di “casa vostra”. Stanno arrivando, dovete solo aprirgli la porta e lasciarle entrare, senza opporre resistenza. Nuove conoscenze in arrivo, soprattutto per quanto riguarda le amicizia. In famiglia qualche tensione già risolta prima di riuscire a vederla.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete un po’ polemici e pignoli in amore questi ultimi giorni. Cercate di non farvi influenzare negativamente da qualche malelingua o dai consigli di chi, in realtà, non si sta dimostrando vostro leale amico. Per una volta avete l’autorizzazione di scegliere da soli che comportamento adottare, ma dovete eliminare tutti i vostri “puntigli”.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata parte nel modo giusto: siete di buonumore e vi sembra che nessuno possa rovinare il vostro equilibrio psico fisico. È il momento giusto, tutto da sfruttare, per fare nuove amicizie e. chissà, tentare qualche incontro fortunato (se siete single).

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox prevede una bella dose di fortuna in arrivo, ma dovete sgomberare il campo dalla vostra intransigenza. Cercate di dedicarvi ai vostri hobby o a qualche nuova, stimolante, attività. Vedrete che tutta l’aggressività accumulata negli ultimi giorni, figlia di stress e nervosismo, scomparirà come per magia.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox un amico vi fornirà un informazione molto importante per raggiungere certi vostri obiettivi. Tenete bene occhi e orecchie aperte e sfruttate a pieno questa opportunità. La vostra forma fisica non è proprio al top, cercate di darle più attenzioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro. La giornata parte nel modo giusto: siete di buonumore e vi sembra che nessuno possa rovinare il vostro equilibrio psico fisico.

