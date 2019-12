Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 1 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, c’è ancora molta tensione nell’aria che respirate. Purtroppo, anche se la settimana è finita ed è iniziato il fine settimana, continuano i problemi. Le complicazioni che state vivendo su vari fronti, però, possono essere risolte, ma non dovete arrivare ad alzare la voce.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede dei problemi all’orizzonte che, però, possono essere superati. Quindi non sconfortatevi ma cercate di trovare delle soluzioni rapide. E, soprattutto, cercate di non cedere alla malinconia: c’è un bel futuro che vi attende nei prossimi mesi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, con una bella Luna e Giove che non vi è più contrario potreste vivere una domenica davvero tranquilla e rilassata. Magari anche all’insegna di qualche emozione forte. Volete innamorarvi? O ri-innamorarvi del vostro partner? È il momento giusto per rinvigorire la passione.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede ancora molto tesi per varie questioni interpersonali. Avete passato un sabato a discutere con persone a cui volete molto bene e questa domenica non si annuncia migliore o risolutiva. Cercate di comprendere l’altro e tenere fede a qualche promessa che avevate fatto a voi stessi e agli altri.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi domenica 1 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 1 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 1 dicembre 2019

Cari Leone, siete abbastanza stanchi e spossati, ma il destino vuole che sia un momento di cambiamenti importanti. Forse una nuova offerta di lavoro, o forse una promozione potrebbero essere in arrivo. Anche in amore vi si richiedere di “stare sul pezzo”: incontri importanti per i single e passi importanti per chi è in coppia.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di non ascoltare niente e nessuno, spegnere il telefono, cancellare gli impegni e prendervi una giornata di riposo. State dando molto a livello professionale e avete bisogno di ricaricare le energie. Ottimi incontri per i single.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: cambiamenti importanti in arrivo, tenetevi pronti!