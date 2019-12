Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 1 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi prevede una nuova giornata in cui vi fermerete a pensare a quello che nella vostra vita non vi soddisfa più. Vi distaccherete da cose che nell’ultimo periodo hanno solo contribuito a rendere le vostre giornate più pesanti, per riavvicinarvi a stimoli positivi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la domenica è di riposo, parte bene ma finisce peggio, almeno per voi. Qualche tensione, a partire dal pomeriggio, potrebbe guastarvi l’umore, ma cercate di respingerla. Lunedì vi aspetta una giornata particolarmente impegnativa e dovete fare scorta di energie.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è particolarmente positivo e vede begli incontri e viaggi all’orizzonte. Sarete molto felici di riscaldare la vostra anima con l’affetto degli amici, visto che state uscendo da un periodo non particolarmente facile e felice. L’amore è bello, potrebbe arrivare una conferma che attendevate da tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese di dicembre per voi è particolarmente fortunato. Giove, infatti, sarà particolarmente favorevole e incentiverà nuove iniziative e progetti. Tutte le tensioni di novembre 2019 saranno dimenticate quando inizierà un 2020 davvero entusiasmante. Non va benissimo, invece, l’amore: le coppie entreranno in crisi.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede che qualcuno potrà farvi una proposta importante in questa domenica sera. Potrebbe riguardare il lavoro o la vita sentimentale, ma comunque vi lascerà di stucco. Cercate di scendere da una sorta di piedistallo sul quale siete saliti, quasi ritenendo gli altri non alla vostra altezza!

PESCI

Cari Pesci, è una domenica tutto sommato positiva. Soprattutto per i single, che sentiranno il loro cuore ricominciare a battere per qualcuno. Chi lavora in proprio, invece, potrebbe registrare maggiori entrate e esserne decisamente contento.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: qualcuno potrà farvi una proposta importante in questa domenica sera!