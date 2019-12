Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 6 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 6 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Giornata un po’ nervosa quella oggi per i nati sotto il segno della Bilancia: potrebbe esserci qualche momento di tensione con una persona a cui tenete molto. Cercate allora di essere cauti, molto cauti, con le parole.

SCORPIONE

Giornata positiva per gli Scorpione, ma questo è un periodo davvero importante nella vostra vita. Potrebbero esserci dei cambiamenti positivi sia a livello personale sia professionale. Serata romantica in vista…

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, in questo venerdì di dicembre i Sagittario si sentiranno meglio, più forti e spavaldi. In amore potrebbero esserci delle belle sorprese. Se vi interessa qualcuno questo è il momento di farvi avanti.

CAPRICORNO

Giornata sottotono e nervosa per i Capricorno. Il consiglio è quello di non riversare le tensioni esterne, del lavoro, dello studio, della famiglia di origine, nella coppia. Meglio lasciare tutto fuori e godersi dei bei momenti. Tutto passa.

ACQUARIO

Cari Acquario, sarà un venerdì 6 dicembre 2019 positivo e scorrevole in maniera molto piacevole grazie all’influsso della Luna, che vi rende anche più socievoli e propensi ai sentimenti e all’amore.

PESCI

Giornata tutto sommato positiva per i nati sotto il segno dei Pesci. Certo, la cautela serve, ma dipende anche dalle situazioni. A volte è necessario lasciarsi andare, specie in amore!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: siete in un momento davvero bello e positivo, sfruttate l’occasione. Le stelle sono dalla vostra parte.

