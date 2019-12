Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi invita a essere meno superficiali. L’amore è una cosa semplice, come dice Tiziano, ma non merita superficialità. Approfondite quello che provate per l’altra persona e cercate di comprendere dove finisce l’attrazione fisica e dove comincia il sentimento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, dovreste imparare a scendere a compromessi, l’amore è fatto anche di questo, per poter costruire un futuro più sereno e in complicità. La prossima settimana arrivano delle novità importanti, non fatevi cogliere impreparati. Secondo Paolo Fox, è importante agire e portare a termine la missione con successo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi sprona a dare il meglio di voi stessi. In serata potrebbe arrivare una gradita sorpresa, che metterà in moto una serie di eventi volti a rimpolpare la vostra coda di pavone. Il weekend prevede giornate clou, avrete modo di dimenticare i problemi di troppo e di sbizzarrirvi con gli amici.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete entrati in quella fase in cui avete bisogno di riflettere sulle aspettative future. Non avete voglia di fare affidamento sulle persone che vi circondano, forse perché non siete del tutto convinti dei vostri sentimenti. Non cadete in tentazione, evitate le polemiche e allentate la pressione.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani nota una grande voglia di amare ed essere amati, non soltanto nella vita di coppia ma anche nel lavoro e in famiglia. Avvertite il bisogno malsano di piacere a tutti, ma quest’atteggiamento potrebbe essere autodistruttivo. Non cascate nella gelosia, è una strada senza via d’uscita.

PESCI

Cari Pesci, l’idea di cambiare qualcosa nella vostra vita vi gira per la testa già da un po’, allora perché non prendere un po’ di coraggio e lanciarsi verso una nuova avventura, per vedere dove vi porta? L’anno nuovo è quasi arrivato, buttate giù una lista di buoni propositi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: il weekend apre le porte a tantissime novità, avrete voglia di divertirvi e di circondarvi delle persone che volete bene.

