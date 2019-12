Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 13 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tanti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, la giornata di domani secondo Paolo Fox dovrà tenere conto di qualche problema di salute che rallenterà i progetti in corso. Non lasciatevi abbattere da qualche imprevisto, un po’ di tè caldo e le giuste cure vi rimetteranno in sesto. Approfittate del fine settimana per staccare da tutto e tutti, anche dal lavoro.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox il weekend che arriva sarà ricco di novità, impegni e soddisfazione. Un mix interessante per il vostro animo ambizioso, che però si scontra con la sfera passionale. Il partner da tempo ha chiesto un passo in avanti, siete pronti a farlo? Evitate di temporeggiare ancora: è arrivata la resa dei conti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete pulire tutta questa ruggine attorno al vostro cuore, è tempo di rimettervi in gioco! Non potete rimanere in panchina per sempre, ogni tanto bisogna anche saltellare in campo e puntare alla porta per ottenere qualche risultato. L’amore, latitante da tempo, torna a bussare timidamente al vostro cuore, sarete pronti ad accoglierlo?

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari amici del Cancro, arriva per tutti quel momento nella vita in cui bisogna prendere una posizione difficile ma necessaria. Così, anche per voi quel momento è arrivato. Prendete coraggio, avete riflettuto a lungo sul da farsi, ma non è più tempo di pensare, passate all’azione. Non partite demoralizzati, anche perché il nuovo anno è alle porte e dovete affrontarlo con lo spirito giusto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani questa è l’alba di un nuovo giorno. Tutto quello che avete ottenuto finora è soltanto un assaggio di quello che verrà, l’importante è continuare per la propria strada senza lasciarsi scoraggiare dal parere degli altri. Non avete bisogno dell’aiuto di nessuno, dovete essere i primi a credere in voi stessi. Vedrete che le soddisfazioni arriveranno presto.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 13 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, giovedì 12 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi giovedì 12 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox sottolinea ancora cambiamenti nel vostro segno, partiti con l’inizio del mese e che proseguiranno fino all’anno nuovo. Avete espresso il desiderio di cambiare pelle e le stelle vi hanno ascoltato, così continuano a guidarvi verso un rinnovamento che contagia anche la sfera sentimentale.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dell’Ariete: sarà una giornata importante dove porterete a casa qualche vittoria, soprattutto in campo professionale.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI