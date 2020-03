Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 7 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 7 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 7 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani avrete una bella Luna che vi proteggerà i sentimenti per l’intero weekend e vi farà affrontare le cose con maggiore chiarezza. Sul lavoro potrebbero esserci delle buone occasioni da sfruttare. Previsti molti impegni.

TORO

Giornata buona in amore per i Toro: c’è un bel recupero dopo alcuni ripensamenti. Adesso avete le idee più chiare. Sul lavoro ci sono degli obblighi a cui non domani non vi potrete sottrarre.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo periodo siete molto passionali, nelle prossime ore potrete vivere delle belle emozioni. Attenzione a non scottarvi con qualcuno del Leone. Sul lavoro meglio chiudere le situazioni inutili.

CANCRO

Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata positiva per i sentimenti, questo è un bel fine settimana, non rinunciare a uscire. Se devi chiarire qualcosa con qualcuno è il momento giusto per farlo. Critiche inutili sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, domani cercate di mantenere la calma. Potrebbe esserci qualche contrattempo, ripensamento in amore o in ambito lavorativo, c’è un po’ di agitazione… Cercate di mantenere la calma.

VERGINE

Vergine, per voi si prospetta una giornata positiva in amore, cercate di organizzare un incontro, emozioni in arrivo. Progetti lavorativi importanti da portare avanti nelle prossime ore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello della Vergine: giornata positiva sia per l’amore sia sul lavoro. Progetti nuovi in vista. Avanti così.

