Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 7 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 7 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è dalla vostra parte. Durante la giornata potrete risolvere dei piccoli problemi d’amore. Sul lavoro potreste avere uno scontro con qualcuno, qualcosa da ridire. Cercate di restare calmi.

SCORPIONE

Scorpione, per voi domani qualche tensione in amore a causa di Venere e Luna dissonanti che portano a galla i problemi. Cercate di essere prudenti. Anche sul lavoro dovete essere cauti…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox, la Luna è dalla vostra parte e vi favorisce in amore. Questa è una bella giornata da trascorrere in compagnia. Possibilità di definire un accordo di lavoro.

CAPRICORNO

Giornata interessante per i sentimenti per i Capricorno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani si apriranno molte possibilità e nuove speranze per i nati sotto questo segno. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non fare il passo più lungo della gamba.

ACQUARIO

Giornata un po’ sottotono in amore invece per gli Acquario: avrete voglia di cercare qualcosa da rivedere nel vostro rapporto di coppia. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo inconveniente, cercate di stare attenti ai soldi…

PESCI

Pesci, domani dovrete cercare di recuperare un po’ e di stare più sereni. Anche sul lavoro ci sarà più fatica, ma l’intero mese sarò molto produttivo per voi. Tenete duro. Coraggio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno soprattutto per quanto riguarda l’amore. Un po’ di fatica sul lavoro, ma niente che non possiate superare.

