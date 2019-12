Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 7 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 7 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

La giornata non è delle migliori e il motivo è relativo alla Luna in opposizione nel vostro segno. Qualche difficoltà renderà complicato arrivare alla fine di alcuni impegni e questo vi renderà nervosi e preoccupati. Cercate di non fare in modo che questo stato d’animo condizioni il vostro umore.

SCORPIONE

Cercate di tenere a freno la lingua, cari amici dello Scorpione. Se sarete troppo impulsivi, infatti, rischierete di compromettere un rapporto e non ne vale proprio la pena. Prestate l’orecchio (e l’attenzione) alle parole altrui, d’altronde siete ricchi di buone intenzioni. Bellissimo l’amore.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la giornata sarà assolutamente positiva. Riuscirete a passare dell’ottimo tempo insieme alle persone che amate e di cui sentivate proprio il bisogno dopo una settimana impegnativa.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, siete particolarmente affaticati. D’altronde avete passato una settimana impegnativa in cui vi è stato richiesto molto più del solito. Cercate di non sfogare i nervi sulle persone che vi circondano né tantomeno con il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani – sabato 7 dicembre 2019 – cercate di non dosare male i tempi tra impegni e divertimento, perché rischiate di mandare all’aria qualcosa a cui state lavorando da tempo. La serata sarà adatta ad un relax totale, quando insieme al partner potrete passare momenti di bollente passione.

PESCI

La giornata di domani per voi è positiva, cari amici dei Pesci. Sarete ricchi di buone energie e le investirete in qualcosa che vi rilassa e rende felici. Starete molto con i vostri amici e ci penseranno loro ad allontanare lo stress della settimana appena passata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sarete ricchi di buone energie e le investirete in qualcosa che vi rilassa e rende felici.

