Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 7 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 7 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tanti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 7 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Amici dell’Ariete, giornata positiva per il vostro segno. Approfittatene per rilassarvi e fare qualcosa di diverso rispetto alla solita routine. D’altronde il weekend è arrivato, dunque state un po’ di più con i vostri amici, uscite o fate un bel viaggio. In amore possibilità di recupero dopo un periodo un po’ complicato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi invita ad allontanare lo stress dalla vostra vita. Siete ormai particolarmente oberati di lavoro e responsabilità, ma questo non vuol dire che dovete o potete prendervi sulle spalle i problemi di tutti. Cercate inoltre di non trascurare troppo il partner e ritagliatevi un po’ di tempo da dedicare alla coppia.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, giornata positiva quella di domani 7 dicembre 2019 per il vostro segno. Si tratta infatti di un netto recupero rispetto al passato, per cui potete finalmente rifiatare. Anche sul lavoro riuscirete a ottenere un obiettivo importante e che vi eravate prefissati da tempo. In amore evitate le polemiche e dedicatevi di più alla passione e ai sentimenti.

CANCRO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani prevede per il vostro segno una giornata davvero sottotono, a causa della Luna dissonante che vi rende molto nervosi. Evitate allora polemiche e discussioni, sia nei rapporti familiari che in quelli d’amore, anzi cercate di ritrovare la pace. Chi lavora nel weekend potrebbe avere qualche magagna da risolvere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani (sabato 7 dicembre 2019) è una giornata che vi vede assoluti protagonisti, perché vi sentite pieni di forze ed energie. Cercate però di evitare stress eccessivo e polemiche. Le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene per fare nuovi incontri, anche a livello di relazioni interpersonali.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di domani sarà ricca di novità e incontri importanti dal punto di vista lavorativo. L’influsso positivo di Saturno e Giove, infatti, vi darà un grande aiuto in tutto questo mese di dicembre. Qualche dubbio in amore, ci sono infatti alcune cose nei comportamenti del partner che non vi soddisfano. Cercare di ritrovare serenità e fiducia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Leone: vivete un periodo davvero fortunato, e in generale si chiude un 2019 che vi ha visto protagonisti. Avete un’energia pazzesca.

