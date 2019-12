Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 21 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, giornata positiva per il vostro segno, da dedicare soprattutto al relax e al divertimento. D’altronde è weekend anche per voi, per cui approfittatene per ricaricare le pile dopo lo stress dell’intera settimana. Se siete fidanzati, organizzate qualcosa con il vostro partner. Attenti però a non spendere oltre le vostre possibilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo secondo Paolo Fox prevede un sabato davvero positivo e ricco di belle novità. Le stelle infatti sono dalla vostra parte, per cui datevi da fare per realizzare i vostri progetti. Se avete vissuto qualche momento di crisi o un calo di passione con il partner, approfittatene per riaccendere la fiamma magari facendo un viaggio insieme.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di domani prevede grandi cambiamenti in atto per il vostro segno, soprattutto a livello professionale. Se volete dare una svolta alla vostra carriera, non tiratevi indietro, ma osate, perché le stelle sono dalla vostra parte e preannunciano grandi successi. Bene anche l’amore: potete progettare qualcosa di importante con il partner.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede un sabato 21 dicembre davvero positivo. Vi sentite sicuri e forti delle vostre capacità, per cui potete finalmente rilassarvi un po’ dopo i tanti sacrifici fatti. In amore, se avete avuto tensioni e discussioni, potete finalmente recuperare. Le stelle infatti favoriscono anche la passione.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata sottotono per il vostro segno: la settimana è stata davvero faticosa, per cui adesso la stanchezza si farà sentire. Mantenete prudenza e calma, evitando inutili discussioni, soprattutto in amore. Riflettete bene prima di parlare e mantenete la giusta serenità. Se qualcuno vi ha deluso, attenti a non rovinare completamente un rapporto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 22 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 22 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, sabato 21 dicembre 2019: le previsioni segno per segno

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prevede una giornata molto positiva in amore. Date spazio ai sentimenti, e cercate di stare con la persona amata se avete un partner o provando a conquistare qualcuno che vi piace particolarmente. D’altronde siete ricchi di fascino ed erotismo. Favoriti i sentimenti per chi ha vissuto una crisi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario. Novità positive in arrivo sia in amore che sul lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE