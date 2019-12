Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 20 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 20 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 20 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, cercate di riposarvi e rimettervi in sesto dopo diversi giorni di nervosismo, perché il fine settimana sarà all’insegna del romanticismo e dei sentimenti. Avete commesso degli errori con il partner e dovete assolutamente rimediare: oppure volete lasciar finire una storia e dimenticare una persona di fatto indimenticabile?

TORO

Cari amici del Toro, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox dovete risolvere alcune faccende che riguardano il vostro privato. E dovete farlo prima dei giorni di festa, ma soprattutto prima che inizi un 2020 in cui vi siete ripromessi che non compierete più certi errori di valutazione. Volete il meglio per voi stessi e ora, finalmente, lo avete capito.

GEMELLI

Cari Gemelli, è il momento di abbandonare definitivamente l’ascia di guerra per firmare una serie di armistizi di pace con quelle persone con cui vi siete scontrati ardentemente nell’ultimo periodo. Cercate di svuotarvi dai sentimenti negativi e, in questo Natale, di riempirvi il cuore di gioia con piccole e semplici gioie quotidiane.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sarà qualche litigio di coppia nelle vostre festività natalizie. Di quelli che, più che far infuriare, fanno vivere con un latente nervosismo. Cercate di placare il cattivo umore e vivere delle giornate serene, man mano che si avvicina il 2020 le cose miglioreranno sensibilmente.

LEONE

Cari Leone, se siete single non state vivendo dei giorni particolarmente spensierati. Anzi, secondo Paolo Fox non riuscite a capire cosa cercate da una persona e questa indecisione vi rende nervosi. Non temete, è in realtà un periodo di transizione che avrà una serie di effetti positivi sulla vostra vita che riuscirete a intravedere a partire da gennaio.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vede un recupero psicofisico per voi che, nell’ultimo periodo soprattutto, avete girato in lungo e il largo, lavorato fino allo sfinimento e posto solide basi per un 2020 pieno di felicità. Il fine settimana vi farà distendere, aprite un libro e guardate il fuoco di un camino ardere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello della Vergine: lavorato fino allo sfinimento e posto solide basi per un 2020 pieno di felicità, ora riposatevi!

