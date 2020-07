Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 10 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo avvertite un po’ di nervosismo in amore, ma andrà meglio nei prossimi giorni, alcuni problemi esterni alla coppia hanno dato da pensare sia a voi che ai vostri partner. Il campo professionale sarà tempestato di problemi, ma saprete cavarvela.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani la vostra sarà una giornata impegnativa, per fortuna è venerdì, nonostante la stanchezza fisica ed emotiva porterete a casa il risultato. Prendetevi del tempo per guarire se avete ancora qualche ferita sentimentale aperta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani vi sentirete in perfetta forma, anche se la stanchezza vi accompagnerà un po’ per tutto il fine settimane. Cercate di non aggiungere un ulteriore carico di stress, evitate distrazioni sul lavoro, c’è troppo da fare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata positiva in amore, nonostante qualche battibecco in famiglia. Nel campo professionale dovete mettere da parte le incertezze, state andando bene, lasciatevi guidare dall’istinto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, quella di domani è una giornata particolare per voi, avete bisogno di ritrovare l’amore, qualcuno conosciuto da poco potrebbe già farvi battere il cuore all’impazzata. Nel campo professionale invece dovrete attendere prima di accettare o fare proposte importanti.

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani sarà una giornata sottotono per il vostro segno per quanto riguarda la sfera emotiva, ma nel weekend per fortuna si recupera. Avete incontrato qualcuno che vi interessa e avete deciso di frequentarlo, da qui può nascere qualcosa di vero, non fatevi prendere dal panico.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: giornata positiva in amore, lasciatevi guidare dall’istinto.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 10 luglio 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 9 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 9 luglio 2020